Pronto Centro riuso a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 22 MAG - Sopralluogo finale per la conclusione dei lavori al Centro del riuso di via Nilo, questa mattina, del sindaco Francesco Maragno con il titolare dell'impresa incaricata, Bruno Facciolini, e il referente di Formula Ambiente per Montesilvano, Nicola della Corinna, che gestirà la struttura. L'impianto, completato, sarà un esempio di economia circolare e conclude un ciclo importante di attenzione alla gestione dei rifiuti avviato dall'amministrazione che ha portato Montesilvano ad avere una media complessiva di raccolta differenziata superiore al 31% e, nei quartieri dove è attivata, con punte dell'80% e media del 71%. Inoltre, sono sei le isole ecologiche, oltre a quella di via Aldo Moro: piazza Giardino; via Vestina angolo via Verdi; piazza Trisi; corso Umberto, via Idro, adiacente lo svincolo della circonvallazione; via Verrotti. "Ci stiamo muovendo in un'ottica di economia circolare - spiega il sindaco - un modus operandi innovativo ma anche doveroso al fine di preservare l'ambiente".