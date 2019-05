Garante detenuti, sciopero fame Di Carlo

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - Alessio Di Carlo, membro del Comitato di Radicali Italiani e segretario di Radicali Abruzzo, è giunto al quinto giorno di sciopero della fame per denunciare la mancata elezione del Garante regionale dei detenuti. A renderlo noto sono Nico Di Florio e Valerio Federico, rispettivamente coordinatore di +Europa Pescara e componente della Direzione Nazionale, che in merito hanno chiesto un immediato incontro con il presidente del Consiglio regionale Sospiri e la calendarizzazione dell'elezione, così come richiesto dall'esponente radicale. "Nonostante la legge istitutiva del 31 agosto 2011, n. 54 - scrivono in una nota - a tutt'oggi l'Abruzzo è l'unica Regione italiana a non aver provveduto, complice una legge regionale che richiede la 'maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli'. Occorre dunque verificare se all'interno dell'attuale Consiglio Regionale sia possibile raggiungere il quorum e, in caso contrario, intervenire direttamente sulla legge istitutiva".