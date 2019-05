'Da Vinci-Colecchi' a Montecitorio

(ANSA) - L'AQUILA, 22 MAG - L'IIs "Da Vinci-Colecchi" dell'Aquila ha vinto il concorso "Giornata di formazione a Montecitorio" grazie al progetto "Lavori in corso di cittadinanza attiva e Costituzione". L'attività conclusiva del progetto si è articolata in due giornate a Montecitorio: l'8 maggio studenti e docenti hanno svolto attività di ricerca nella sede della biblioteca della Camera dei Deputati; il 9 maggio hanno seguito un percorso guidato all'interno di Palazzo Montecitorio assistendo alla seduta parlamentare, hanno elaborato proposte per il territorio e formulato domande agli onorevoli Stefania Pezzopane, Valentina Aprea, Rossano Sasso e Giorgia Latini. "Il concorso - ha spiegato la professoressa Valentina Di Nardo - ha offerto l'occasione di vivere l'educazione alla cittadinanza attiva, sia come spazio conoscitivo, sia come spazio per acquisire valori. Ha contribuito a promuovere l'integrazione fra scuola e territorio, a conoscere il contesto sociale, economico e politico in cui vivono, le istituzioni e il mondo del lavoro."