Rogo clinica, accertamenti vigili e Cc

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 21 MAG - È in corso in queste ore un sopralluogo dei Vigili del Fuoco nella palazzina del complesso sanitario 'Villa Serena' che ieri è stata interessata da un incendio che ha provocato la morte di due pazienti. L'obiettivo degli accertamenti, condotti insieme ai carabinieri, è quello di appurare le cause del rogo e ricostruire l'accaduto. Gli investigatori al momento non si sbilanciano sulle possibili cause, perché la stanza in cui si è sviluppato l'incendio è andata completamente distrutta e si lavora per trovare elementi utili. La Procura di Pescara ha già aperto un fascicolo; il pm è Rosangela Di Stefano. Le due vittime sono due pazienti psichiatrici: un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti). Lo stabile in questione, separato dalla clinica, ospita pazienti psichiatrici di sesso maschile. Le due vittime, non deambulanti, sono state avvolte dalle fiamme e sono morte carbonizzate, mentre una terza persona che era nella stanza è stata messa in salvo dal personale.