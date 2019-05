Pattinaggio, Mannucci campione master

(ANSA) - L'AQUILA, 21 MAG - Michela Mannucci del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano conquista il titolo italiano master, riconfermandosi la leader delle over 40 ai campionati italiani di pattinaggio di corsa su pista svoltisi a Noale (Venezia). Da segnalare per il team aquilano anche il bronzo di Dalia Visconti (Ragazzi 12 anni) nel giro ad atleti contrapposti. Il Cpga si è classificato al 22/o posto su 88 società partecipanti per il Campionato Italiano Pista ed all'11/o posto su 52 società partecipanti per il Trofeo Skate Italia che riguarda la categoria dei Ragazzi 12 anni.