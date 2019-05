Scoperto tassista abusivo a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - Tassista abusivo che operava fra Pescara e Chieti scoperto scoperto dai finanzieri di Pescara. È accaduto nella serata di sabato quando i militari, hanno fermato un'auto - con a bordo un 30enne come autista e due ragazze passeggere - per eseguire un normale controllo. I militari si sono subito insospettiti dal fatto che i tre soggetti a bordo del mezzo erano tra loro sconosciuti, con le ragazze risultate studentesse universitarie provenienti dal campus chietino, per trascorrere una serata a Pescara. Nell'abitacolo della vettura i finanzieri hanno poi trovato delle locandine che pubblicizzavano un servizio navetta, fungendo anche da listino prezzi per la somministrazione di bevande. Dalla comparazione effettuata tra le locandine trovate con alcuni profili cercati sui social network è stato appurato che il conducente esercitava un'attività di servizi senza licenza. All'uomo, di Chieti, è stata sospesa la patente ed il veicolo oggetto della condotta illecita è stato sequestrato per la successiva confisca.