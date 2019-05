Rapine in banca calano del 28,6%

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - Diminuiscono le rapine in Abruzzo: nel 2018 sono stati cinque i colpi allo sportello effettuati nella regione contro i sette del 2017, con un calo del 28,6%. È questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 373 del 2017 alle 264 del 2018 (-29,2%).

Cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 1,4 a 1,0 a livello nazionale e da 1,2 a 0,9 in Abruzzo. L'indagine Ossif sarà presentata domani al Convegno Banche e Sicurezza 2019.