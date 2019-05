Gssi, in arrivo oltre un milione di euro

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Il Gssi ha partecipato al bando Prin 2017 e nove progetti sui 17 presentati sono risultati vincitori, superando la dura selezione nazionale: riceveranno un finanziamento che porterà al Gssi oltre un milione di euro. "È un risultato che ci inorgoglisce, non solo per la altissima percentuale di successo ma anche per la giovane età dei nostri ricercatori" osserva Eugenio Coccia, rettore del Gssi e coordinatore di un Prin sulla nuova generazione di antenne gravitazionali, il grande interferometro sotterraneo chiamato Einstein Telescope. Oltre al rettore Coccia, coordineranno i progetti nazionali anche Fernando Ferroni, presidente dell'Infn e professore del Gssi, con una ricerca sulla natura dei neutrini che verrà svolta ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso nell'ambito del progetto Cupid e Nicola Gugliemi, ordinario di Matematica che lavorerà, sui sistemi dinamici che non verificano le classiche ipotesi di regolarità, con applicazioni molteplici, per esempio nei sistemi di regolazione dei geni.