Notte dei musei al 'Paparella Treccia'

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - La Collezione di antiche ceramiche di Castelli e la mostra di dipinti di Mario Sironi, Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio, Ardengo Soffici, Ottone Rosai si potranno ammirare, oggi sabato 18 maggio a Pescara, in occasione della "Notte europea dei musei", nei locali di Villa Urania, sede del Museo Paparella Treccia in via Piave. Sarà anche l'occasione per celebrare il decennale della scomparsa del mecenate professor Raffaele Paparella Treccia. La Fondazione Museo Paparella ha stabilito il costo del biglietto di ingresso in 3 euro. I visitatori potranno usufruire di una riduzione del 50% sull'acquisto dei cataloghi d'arte delle mostre organizzate negli anni. La mostra dei grandi pittori italiani che hanno operato a cavallo delle due guerre mondiali è curata da Elena Pontiggia, docente di Storia dell'arte all'Accademia di Brera e al Politecnico di Milano. Il Museo osserverà i seguenti orari: 9:30-12:30 e 16:30-24.