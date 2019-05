Noemi, spettacolo a Francavilla al Mare

(ANSA) - CHIETI, 16 MAG - Un evento a Francavilla al Mare (Chieti), con l'attore Federico Perrotta protagonista, per festeggiare i 7 anni di Noemi, la bimba di Guardiagrele (Chieti) affetta da atrofia muscolare spinale (Sma1): domenica 2 giugno, alle 18.30 all'Auditorium Sirena, sul palco Perrotta con ospiti e sorprese. Uno spettacolo per sostenere l'associazione 'Progetto Noemi': il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà totalmente devoluto alla Onlus animata dall'instancabile papà della piccola, Andrea Sciarretta. Fra i traguardi raggiunti dalla Onlus, che opera soprattutto per ottenere cure migliori per bambini con disabilità gravissima, i posti letto di Terapia Subintensiva Pediatrica ad Alta Attività Assistenziale attivi nella Uoc di Pediatria dell'Ospedale di Pescara da marzo 2018.

Vi possono essere ricoverati bimbi con patologie neuromuscolari a carattere degenerativo, grave insufficienza respiratoria, o dimessi da terapia intensiva, lattanti con grave insufficienza respiratoria, bambini con patologie respiratorie croniche.

Per l'evento del 2 giugno il 'Progetto Noemi' ha avuto la collaborazione del Kiwanis club e l'ospitalità del Comune di Francavilla al Mare. Grazie all'azione di sensibilizzazione del 'Progetto Noemi' nell'ottobre 2018 la Regione Abruzzo ha stanziato 300 mila euro nel bando per 'caregiver', 100 mila in più rispetto all'anno precedente, a sostegno delle famiglie che assistono minori con disabilità gravi. (ANSA)