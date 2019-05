++ Gran Sasso: Toninelli, traforo non chiuderà ++

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Dopo molteplici incontri a tutti i livelli, ecco il primo, eccellente risultato: il Gran Sasso non chiuderà". Lo conferma il ministro dei Trasporti Danilo Tonineli in un post on line. "Il duro lavoro premia sempre. E la mediazione istituzionale del mio ministero, come per esempio sul Porto di Gioia Tauro, è risultata anche stavolta decisiva. Siamo di fronte a un altro bel successo in poche ore dopo l'accordo storico sulla autostrada A22". Si compiace il ministro.

"Salviamo dall' isolamento una terra splendida come l'Abruzzo".

dice