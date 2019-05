Massi su strada, isolata una frazione nel Teramano

(ANSA) - TERAMO, 15 MAG - Chiusa da questa mattina la strada provinciale 45/D di Senarica-Piano Vomano, nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo, a causa della caduta di massi di grosse dimensioni sulla carreggiata. La frana è a circa un chilometro dall'abitato di Senarica in direzione Piano Vomano; la frazione - che conta circa 80 residenti, a 639 metri di quota lungo la SS 80 del Gran Sasso d'Italia - al momento è isolata. Sul posto, oltre al personale della Provincia di Teramo, è presente una ditta esterna che sta provvedendo alla rimozione dei massi, mentre i tecnici stanno valutando il punto di distacco a monte per verificare la stabilità del versante e creare, se le condizioni lo consentono, un tracciato provvisorio sulla banchina di valle, quindi ripristinare una carreggiata di transito.