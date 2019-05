'Lectura Ovidii' diventa docu-film

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 15 MAG - La "Lectura Ovidii", con i protagonisti che hanno affascinato in più occasioni il pubblico del 'Caniglia' di Sulmona, diventa film-documentario. E' in post produzione "Lectura Ovidii", scritto e diretto da Davide Cavuti e dedicato a vita e opere di Publio Ovidio Nasone. Cavuti, alla terza prova da regista cinematografico, ha coinvolto gli attori con cui collabora da anni. Oltre alla partecipazione straordinaria di Michele Placido, nel cast Maddalena Crippa, Lino Guanciale, Ugo Pagliai, Giorgio Pasotti; nella ricostruzione filmica Pino Ammendola (Ovidio), Maria Rosaria Omaggio (Fabia), Franco Oppini (un amico di Ovidio a Tomi), Edoardo Siravo (Imperatore Tiberio). Poi Angelica Cacciapaglia, Gabriele Cicirello, Flavio Francucci, Rossella Mattioli, Domenico Silvestri, Nicola Gardini, Giordano Bruno Guerri. Il docu-film è prodotto da MuTeArt Film in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di Sulmona, con il project management della dirigente scolastica Caterina Fantauzzi.