Incendio in alloggi antisismici L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAG - Un incendio si è sviluppato stamani all'Aquila in una piastra costituita da quattro alloggi antisismici costruiti dopo il terremoto del 2009, i cosiddetti moduli abitativi provvisori (Map), nella frazione di San Gregorio. Sul posto sono in azione i Vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite, per cause ancora da accertare, da uno dei due appartamenti vuoti per propagarsi ai due alloggi abitati da dove i residenti sono fuggiti per mettersi in salvo.