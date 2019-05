Serie B: Verona e Pescara ai playoff

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Lecce ritrova la Serie A grazie alla vittoria 2-1 in casa contro lo Spezia (che va ai playoff), mentre il Palermo deve lasciare strada ai pugliesi non andando oltre il pari 2-2 col Cittadella dopo essere stato in vantaggio 2-0. È la sintesi dell'ultima giornata della Serie B che regala ai salentini la promozione diretta nel massimo campionato ed ai rosanero l'amarezza di non poter risalire di categoria.

Un'amarezza accentuata dall'incertezza sul futuro dl club che rischia di retrocedere in Serie C, come richiesto dalla Procura Figc, per un presunto illecito amministrativo. Parteciperanno ai playoff anche Benevento, Pescara, Verona e Cittadella. Retrocede in C il Foggia che va in vantaggio a Verona e poi viene rimontato, mentre una super rimonta del Venezia salva almeno per ora i lagunari in casa del Carpi. E così oltre al Venezia va ai playout per giocarsi l'ultimo posto disponibile per la permanenza nella Serie cadetta anche la Salernitana nonostante la sconfitta 2-0 a Pescara.