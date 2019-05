Malore in gara calcetto, muore 19enne

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 10 MAG - E' deceduto nell'ospedale di Chieti un 19enne di San Salvo, che ieri sera ha accusato un malore mentre giocava a calcetto con gli amici in un impianto sportivo a San Salvo Marina. Sono stati gli stessi compagni di gioco a chiedere l'intervento dell'ambulanza del 118. All'ospedale di Vasto è giunto in condizioni critiche tanto da consigliare i medici del pronto soccorso il trasferimento alla 'Santissima Annunziata' di Chieti dove è morto nel reparto di cardiochirurgia poco prima di entrare in sala operatoria.