Fca: Uilm, preoccupati per produzione furgoni in Polonia

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 MAG - Il Gruppo Psa (Peugeot-Citroen) produrrà i furgoni di grandi dimensioni a Gliwice in Polonia fino al 2021. La decisione è dovuta al superamento della capacità produttiva da parte dello stabilimento Sevel di Atessa (Chieti) dei furgoni Peugeot Boxer, Citroen Jumper e Fiat Ducato nel corso degli ultimi tre anni.

"Questo significa che, una parte di produzione oggi presente in Sevel - spiega Francesco Guida della Uilm di Termoli - verrà spostata in Polonia. Da parte nostra siamo preoccupati che questo spostamento possa avere ripercussioni nel prossimo futuro anche per i cambi C546 (M40) prodotti oggi nello stabilimento automobilistico di Termoli. Da parte nostra chiederemo fin da subito anche tramite le Segreterie nazionali di avere notizie più dettagliate in merito a questa notizia". (ANSA).