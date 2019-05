A25,chiuso Bussi/Popoli da 20/05 a 30/06

(ANSA) - PESCARA, 10 MAG - Strada dei Parchi spa comunica che, a causa di urgenti lavori di manutenzione, sull'autostrada A25 saranno chiuse le rampe di entrata dello svincolo Bussi/Popoli (Pescara) da lunedì 20 maggio al 30 giugno 2019 sia in direzione Pescara/interconnessione A14 sia in direzione Roma/L'Aquila/Teramo. Conseguentemente per gli automobilisti provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Pescara/interconnessione A14 si consiglia di utilizzare lo svincolo di Torre de' Passeri (Pescara), mentre per i veicoli diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo si consiglia di utilizzare lo svincolo di Pratola Peligna (L'Aquila).