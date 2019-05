Visite in azienda, studenti da 3 regioni

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 6 MAG - Tante le scuole di Abruzzo, Molise, Puglia e Campania che ad aprile hanno scelto lo stabilimento lattiero-caseario di Termoli 'Del Giudice' per visite didattiche sulla sicurezza alimentare. Nelle ultime settimane a visitare l'impresa produttiva del Nucleo industriale "Valle Biferno" sono stati gli studenti della Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale "Tiecco", Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Teramo. Accompagnati dal direttore, Alberto Vergara, e dal docente Giampaolo Colavita, hanno conosciuto la realtà imprenditoriale, in particolare il ciclo produttivo. Hanno visitato la centrale del latte, il caseificio, l'area dello stoccaggio con la "catena del freddo". "Entusiasmo tra i giovani - spiegano dall'azienda - che hanno assistito alla fase di imbottigliamento del latte freschissimo, appena arrivato dai pascoli di Molise, Abruzzo e Puglia nonché alla lavorazione, ancora rigorosamente a mano, dei formaggi".