Incidente A14, traffico bloccato a Vasto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 6 MAG - Traffico bloccato in A14 al km 445 tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud nel territorio di Vasto in direzione Bari per un incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un furgone nei pressi di un cantiere. Nell'impatto una persona è rimasta ferita, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Autostrade per l'Italia ha disposto la chiusura del tratto dove si è formata una coda di un chilometro. E' stata disposta l'uscita obbligatoria a Vasto Nord con rientro in autostrada a Vasto Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In direzione di Bologna si sono formati due chilometri di coda ed il traffico scorre su una sola corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Vasto sud.