Sicurezza,Pettinari,centrodestra silente

(ANSA) - PESCARA, 4 MAG - "Appena insediata la Giunta di centrodestra abbiamo chiesto l'intervento del presidente Marsilio per l'emergenza sicurezza a Pescara. Abbiamo messo a disposizione tutto ciò che abbiamo rilevato in questi anni nella lotta alla criminalità pescarese, sono passati mesi e dalla Regione silenzio totale". Così il vice presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Domenico Pettinari durante una conferenza tra via Rigopiano e via Passo della Portella, zona in cui vi sono abitazioni Ater. "Questo quartiere sta andando verso il baratro - ha detto - la gente ha davvero paura. Il M5S in questa battaglia di legalità è solo: il centrosinistra non ci ha mai ascoltato, ma clamorosamente anche il centrodestra alla conta dei fatti è silente come i predecessori. Ci saremmo aspettati la convocazione di un tavolo di coordinamento tra prefettura e Regione Abruzzo, proprietaria di queste case in cui occupanti abusivi o senza titolo usano gli alloggi popolari per delinquere in piena libertà. Adesso basta".