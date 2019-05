Furti nelle scuole, due arresti

(ANSA) - PESCARA, 4 MAG - Arrestati in due, un 36enne e un 33enne, per furto pluriaggravato perché commesso in una scuola, edificio pubblico. I Carabinieri del Comando provinciale di Pescara li hanno sorpresi, con cacciavite e arnesi da scasso, poco dopo un colpo nell'Istituto Comprensivo 3 in via Pescara a Chieti. Dopo aver forzato la porta d'ingresso i due erano entrati nella scuola dove avevano scassinato una macchina erogatrice di bevande, portando via 70 euro. Al 33enne è stato contestato anche il reato di evasione: il giovane stava scontando i domiciliari, essendo stato arrestato il 16 aprile scorso in relazione a un furto nella scuola Mazzini di Pescara.

Condotti dinanzi al Tribunale di Chieti per il processo direttissimo, dopo la convalida dell'arresto il 33enne è stato rinchiuso nel carcere pescarese di San Donato, il complice è tornato in liberta poiché incensurato. Sono in corso indagini per accertare se i due abbiano commesso altri reati simili in zona.