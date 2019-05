Sclocco,priorità per mare e fiume puliti

Mare e Fiume puliti. Marinella Sclocco, candidata sindaco del centrosinistra, ne ha parlato questa mattina nel corso di una conferenza tenuta sul fiume Pescara con Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali, e già presidente nazionale di Legambiente, per illustrare dal vivo come cambierà il volto di Pescara sotto il profilo dell'ambiente e della vivibilità. "Oggi parliamo di Pescara che dipende soprattutto dal suo fiume e dal suo mare per cui nella nostra città in cui sarò sindaco, sicuramente ci sarà una priorità assoluta per mare e fiume pulito. Per questo oggi mostriamo con questa cartina quelli che abbiamo fatto, quando ero assessore i Regione e quello che faremo dopo il 26 maggio. Abbiamo 32 milioni di euro, in parte del Decreto Sblocca Italia e in parte del Ministero, intercettati dalle Regioni con cui interverremo su fiume e mare nella nostra città, perché così facendo parliamo di turismo, commercio e pesca. Nel concreto con questi fondi creeremo 9 vasche di prima pioggia'', ha spiegato la Sclocco.