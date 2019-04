Naiadi:Sportlife, al lavoro per soluzione bimbi Propaganda

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - "Stiamo lavorando in queste ore a una soluzione, affinché si possa garantire lo svolgimento delle attività sportive, sospese alle piscine Le Naiadi per la nota chiusura dell'impianto, a tutti i tesserati del settore Propaganda della Sportlife". Lo ha dichiarato questa sera l'amministratore della Sportlife Vincenzo Serraiocco.

"Entro qualche giorno annunceremo la soluzione che prevede, grazie all'accordo con la Teateservizi che gestisce per conto del Comune di Chieti la piscina teatina (con la Sportlife che si occupa della parte agonistica) per trovare degli spazi vasca - spiega - al fine di poter garantire la ripresa delle attività per i nostri ragazzi del settore Propaganda che per cause, non dipendenti dalla nostra società e dalla nostra volontà, hanno dovuto interrompere la pratica agonistica. Ringrazio la Teateservizi per la sensibilità dimostrata e spero che già dalle prossime ore i nostri ragazzi possano tornare alla pratica sportiva". (ANSA).