Petrocchi in Congregazione Cause Santi

(ANSA) - L'AQUILA, 27 APR - Papa Francesco ha nominato il Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Lo rende noto l'ufficio comunicazioni sociali dell'arcidiocesi dell'Aquila. Si tratta di un organismo della Santa Sede, competente per le procedure finalizzate alla beatificazione e alla canonizzazione di membri della Chiesa già riconosciuti come "Servi di Dio".

"Dopo l'elezione al Cardinalato - si legge nella nota - è il terzo importante incarico che il nostro Arcivescovo riceve dalle mani del Papa: il primo è la nomina a Membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano; il secondo è la nomina a Membro della Congregazione per l'Educazione Cattolica". "Facciamo i migliori auguri al Card. Petrocchi che, oltre al ministero che svolge nella Chiesa Aquilana, vede accresciuti i suoi impegni a servizio della Chiesa Universale, in stretta collaborazione con il Successore di Pietro".