Comunali Pescara: Serraiocco, non mi candido, sosterrò Udc

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - "La decisione di candidarmi era difficile già dopo la mia campagna elettorale alle regionali che comunque mi tira fuori e mi allontana dalla mia attività professionali e imprenditoriali: un ragionamento che abbiamo fatto con il segretario regionale del partito, Enrico Di Giuseppantonio, già da diversi giorni, quella di non presentarmi, ma di mantenere lo stesso il ruolo politico di segretario cittadino del partito cui oggi leggo 'scaricato dall'Udc' invece mi sento parte partecipe di questa campagna elettorale". Lo ha detto il presidente di Sportlife, nonché segretario Udc di Pescara, Vincenzo Serraiocco, in merito alla sua eventuale candidatura alle elezioni comunali di Pescara.

"Sosterrò il mio partito che rappresento - ha sottolineato - così come ho fatto ieri nella direzione ultima fatta con il segretario regionale, abbiamo preso e ho preso questa posizione, sosterrò l'Udc, sosterrò la coalizione di centrodestra, facendo una campagna elettorale non in prima persona, ma come se fosse uguale". (ANSA).