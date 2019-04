Bottiglia contro pullman Verona, fermato

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Momenti di tensione intorno alle 18.30 a Pescara, pochi istanti dopo l'uscita del pullman del Verona dallo stadio Adriatico al termine della gara di campionato di calcio di serie B: all'incrocio fra viale Pindaro e viale Marconi una bottiglia lanciata da un uomo ha infranto parzialmente un vetro del mezzo dove si trovavano i giocatori della formazione veneta. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il pullman ha proseguito verso la stazione ferroviaria di Pescara Centrale da dove i calciatori dell'Hellas Verona, in treno, sono partiti per il Veneto. L'autore del gesto è stato prontamente bloccato dagli agenti di Polizia e portato in Questura. Si tratta di un 36enne che sarà denunciato per danneggiamento aggravato.