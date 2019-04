A24-A25,il 28 possibili disagi a caselli

(ANSA) - PESCARA, 26 APR - Strada dei Parchi spa informa che domenica 28 aprile potranno presentarsi disagi ai caselli delle autostrade A24 e A25 per uno sciopero proclamato dalle segreterie regionali di Uil Trasporti e Sla-Cisal. Durante lo sciopero, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 24, i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per assenza degli addetti. Le postazioni chiuse, con semaforo rosso acceso, saranno interdette dall'asta chiudi pista. Aperti (semaforo verde) i varchi con cassa automatica e i 'varchi gialli' del Telepass. Anche chi non ha il Telepass potrà transitare sui varchi gialli; in tal caso le auto sprovviste di Telepass saranno fotografate. Dopo qualche settimana i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15 giorni, poi scatteranno le sanzioni. Importante conservare il tagliando d'ingresso che attesta il percorso e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio.