Renzetti ritira premio Harald Perten

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 24 APR - Stefano Renzetti, ricercatore senior dell'Università di Wageningen (Olanda) ha ricevuto il premio Harald Perten 2018: un riconoscimento che viene assegnato per i risultati nella ricerca sulla Scienza e tecnologia dei cereali. Renzetti, figlio dell'ex sindaco di Spoltore Donato, ha frequentato il liceo scientifico "Da Vinci" a Pescara e si è laureato a Bologna in Scienze e tecnologie dell'alimentazione, prima di conseguire il dottorato di ricerca all'Università di Cork. Il premio, conferito ogni due anni dall'International Association for Cereal Science and Technology (ICC), è stato consegnato durante la 19/a conferenza "Science meets technology' a Vienna. Renzetti è stato scelto per la sua capacità di tradurre gli sviluppi delle conoscenze scientifiche nella realtà della produzione. "Molte delle nostre ricerche sono condotte per i partner industriali - spiega - e spesso non possono essere divulgate: sono grato all'ICC che tiene regolarmente in considerazione questo tipo di attività di ricerca".