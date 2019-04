Naiadi: Serraiocco, aprire buste, spero gestione a Sportlife

(ANSA) - PESCARA, 24 APR - "Mi auguro che al più presto vengano aperte le buste, per dare la possibilità ad una nuova compagine societaria, che mi auguro possa essere la Sport Life, di poter gestire le Piscine Naiadi". Così Vincenzo Serraiocco, amministratore della Sport Life, ex gestore delle Naiadi e attuale gestore delle piscine 'Le Gemelle' di Lanciano (Chieti), a proposito della chiusura forzata della struttura di Pescara dopo i guasti che ne hanno compromesso la funzionalità.

"Per quanto riguarda le Naiadi, attualmente chiuse come noto, voglio esprimere la mia vicinanza a tutti i dipendenti che hanno lavorato con me nel tempo - ha asserito - e che con grandi sacrifici e professionalità hanno fatto si che, nonostante i problemi, la struttura rimanesse aperta. Sono in questo momento al loro fianco, ed esprimo a loro tutta la mia solidarietà per la situazione che stanno vivendo. Vorrei ricordare che in passato, durante la mia gestione, mai si era arrivati a questo punto. Ora con le piscine chiuse, sarebbe anche il caso che la Progetto Sport Gestione Impianti, e l'amministratore Livio Di Bartolomeo diano delle risposte".

"Una situazione, quella attuale - aggiunge - che sta creando danni a tanti e anche alle nostre società della Sport Life, come per esempio alla squadra di pallanuoto, vicecapolista nel campionato di serie C, e costretta ad allenarsi e giocare ad Avezzano, con un aggravio dei costi. Per questo, e per il bene della struttura, mi auguro che al più presto vengano aperte le buste, per dare la possibilità ad una nuova compagine societaria, che mi auguro possa essere la Sport Life, di poter gestire le Piscine Naiadi. Sotto la mia gestione, voglio solo ricordare che le Naiadi hanno avuto un record di presenze e di incassi che non c'erano mai stati prima. Per gestire un impianto bisogna conoscerlo. Spero che grazie al lavoro del presidente della Regione Marsilio e dell'assessore al Patrimonio Liris, si possa riprendere un lavoro interrotto nei mesi scorsi, per poter dare un nuovo futuro all'impianto di viale Riviera Nord".

