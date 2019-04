Vent'anni di 'Race for the cure'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a lanciare dal Quirinale il 16 maggio la ventesima edizione di 'Race for the Cure', la più grande manifestazione di solidarietà nel mondo per la lotta ai tumori al seno. In Italia il ventennale sarà festeggiato con sei edizioni nelle città di Roma (16-19 maggio), Bari (17-19 maggio), Bologna e Pescara (20-22 settembre), Brescia e Matera (27-29 settembre). L'evento organizzato dall'Associazione Susan G. Komen Italia ha permesso di investire in 20 anni oltre 17 milioni di euro, di avviare oltre 850 progetti tra cui La Carovana della Prevenzione che, con le sue cliniche mobili, dal 2017 ha erogato oltre 18.300 prestazioni gratuite in 14 regioni italiane. Il bilancio è stato fatto dal professor Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia, in occasione della presentazione dello spot della Race for the Cure 2019.