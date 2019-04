Veicolo a fuoco,traffico bloccato su A24

(ANSA) - L'AQUILA, 17 APR - A24 - Traffico bloccato sull'autostrada A24 tra San Gabriele-Colledara e Assergi, in direzione Roma, per un veicolo che ha preso fuoco poco prima dell'ingresso nel traforo del Gran Sasso, al km 116,8. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale di Strada dei Parchi. Non vi sarebbero feriti. Al momento Strada dei Parchi segnala un chilometro di coda.