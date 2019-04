Una serra e 4 kg droga in casa,arrestato

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 17 APR - Quattro chilogrammi di marijuana sequestrati, insieme a 119 cartucce calibro 12, e un 32enne arrestato: è l'esito di un'operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara. In un appartamento di Francavilla al Mare i militari hanno scoperto una serra, allestita in tre stanze e dotata di sistema di aerazione, deumidificazione e illuminazione. Oltre ai alla droga, custodita in buste termosaldate, anche 154 piante di canapa indiana in coltura, 23 grammi di hashish e due bilancini di precisione. "La droga sequestrata ha un valore di circa 50mila euro, ma l'attività illecita portata avanti avrebbe prodotto introiti maggiori - spiega il tenente colonnello Luca Lauro - Sulle cartucce stiamo svolgendo ulteriori indagini". Su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti anche l'appartamento è stato posto sotto sequestro. Il 32enne è stato rinchiuso nella casa circondariale 'Madonna del Freddo' di Chieti.