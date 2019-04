Naiadi: Progetto Sport al lavoro per ritiro ricorso al Tar

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - "Condivido pienamente il punto di vista dell'assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo con cui abbiamo intrapreso un percorso condiviso e con cui stiamo concretizzando la strada per una soluzione positiva per quanto riguarda la situazione delle Naiadi, per il bene dei fruitori e per garantire un futuro all'impianto". Lo ha reso noto l'amministratore della Progetto Sport Gestione Impianti, Livio Di Bartolomeo. Lo stesso amministratore ha aggiunto, in merito all'impugnazione, davanti al Tar di Pescara, da parte della società, del bando di gestione temporanea fino al 31 luglio 2020, che coinvolgeva solo le associazioni sportive dilettantistiche, "la volontà di ritirare il ricorso in modo da favorire una positiva soluzione della vicenda. Ho già fatto ai miei legali la comunicazione del ritiro". (ANSA).