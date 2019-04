Luciano D'Angelo e 'L'Altro Abruzzo'

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - Artigiani, lavoratori, donne e uomini all'opera, immagini catturate dall'obiettivo di Luciano D'Angelo e ora da studiare e ammirare nella mostra "L'Altro Abruzzo", all'Aurum di Pescara fino al 10 maggio. "Il progetto è stato messo in piedi con una lunga ricerca sul territorio di storie e personaggi, straordinari dal punto di vista personale e umano - spiega il fotografo - Questo lavoro restituisce dignità a figure che sembrano uscite dalla fine dell'800. Un lavoro corale a cui hanno contribuito Alessandro Antonelli per la parte grafica, Claudio Valente per i testi e il foto-editor Lello Piazza che ci ha onorato con una bellissima introduzione. Il frutto di questo insieme di persone ed esperienze è stato prima un libro, ora una mostra che raccoglie 47 immagini". "Una mostra bellissima ed evocativa - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo - Dietro ogni foto di Luciano D'Angelo c'è un lavoro artistico, unico, artigianale".