Aggredite al cimitero, due arresti

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 13 APR - Madre e figlia aggredite e derubate al cimitero mentre erano in visita alla tomba di un congiunto. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio al cimitero di Madonna del Carmine. La polizia ha identificato e bloccato i due autori che sono stati arrestati e rinchiusi nel supercarcere con l'accusa di rapina: si tratta di Nino Nuccio, 35 anni, e Giuseppe D'Urso, di 40 anni, da tempo residenti a Lanciano ma originari di Napoli. Le donne sono state avvicinate dai malviventi che erano incappucciati e con il viso travisato. La prima ad essere stata aggredita è stata la figlia alla quale hanno strappato a forza la borsetta contenente 100 euro e gli effetti personali, di fronte a tale violenza anche la mamma ha cercato di intervenire ed è stata a sua volta pesantemente strattonata. Dopo l'allarme lanciato da un poliziotto e un carabiniere in borghese che si trovavano nei pressi del cimitero, la pattuglia del 113 si è messa alla ricerca dell'auto che è stata intercettata e bloccata in pieno centro a Lanciano.