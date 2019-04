'Essere umano' per 2/o Tedx a Pescara

(ANSA)-PESCARA,11 APR -Un palco, un microfono, il pubblico e, soprattutto, emozioni, da trasmettere e generare. "Lasciati contagiare dalle idee e ricordati di 'essere umano'": un concetto che verrà immaginato e sviluppato da visionari, pensatori e innovatori, una condivisione di idee, creatività e talenti per valorizzare l'Abruzzo. E' la seconda edizione del Tedx Pescara, in programma il 18 maggio, dalle 11 alle 18, all'auditorium Flaiano. I primi 100 biglietti per l'evento - conferenza indipendente nata sullo spirito della missione Ted (Tecnologia, intrattenimento, design) - sono stati venduti in soli 32 minuti. Almeno 14 gli speaker e performer selezionati tra le oltre 300 candidature arrivate. Tra loro Matteo Piuri, digital & customer experience director - business development di Nexi, e Roberto Santori, di Challenge Network. Organizzazione no profit che ha come obiettivo la condivisione di "idee che meritano di essere diffuse", Ted è iniziata come conferenza di 4 giorni in California ed è cresciuta grazie a molteplici iniziative.