Feste Settembre, Baccini, Gazzè e Ayane

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 10 APR - Per l'edizione 186 delle Feste di Settembre di Lanciano, la più grande kermesse popolare d'Abruzzo, saliranno sul palco, nei giorni 14, 15 e 16 settembre, Francesco Baccini, Max Gazze' e Malika Ayane. Lo ha annunciato l'assessore comunale a Cultura, Turismo e Grandi Eventi Marusca Miscia insieme al presidente del comitato Feste di Settembre Maurizio Trevisan, confermato per il biennio 2019-20. Novità del 2019 sarà la sistemazione, in piazza Plebiscito, di un migliaio di posti - biglietti tra 15 e 20 euro - con 50 posti gratuiti per disabili. Confermate le luminarie, realizzate dalla Paulicelli Gianfranco Srl, come pure i fuochi d'artificio, affidati alla ditta Morena Fireworks, e la Banda Città di Lanciano "Fedele Fenaroli" che terrà i concerti al teatro Fenaroli. Per le feste in onore della patrona, Madonna del Ponte, dal 29 agosto al 16 settembre, il sindaco Mario Pupillo ha fissato al 16 settembre il giorno di festa patronale 2019.