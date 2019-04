Festa per i 104 anni di Paolina D'Andrea

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 9 APR - Non ha mai bevuto vino o altri alcolici, ma per il resto nella sua dieta c'è sempre stato un po' di tutto e domenica scorsa per i suoi 104 anni non si è fatta mancare neppure la torta di compleanno con panna, crema e fragole: è Paolina D'Andrea, classe 1915, la più anziana di Spoltore, festeggiata dal Comune con targa e visita del sindaco Luciano Di Lorito. Nata a Civitella Casanova, dal 1969 è a Spoltore. Contadina, ha continuato a lavorare la terra ben oltre gli ottant'anni. La sua unica figlia Rosalina la racconta come una persona "tranquilla", che "si è sempre data da fare vivendo in campagna". Una vita sana la sua, anche se i geni sicuramente contano, come spiega Elena, medico, l'unica nipote diretta, che lavora a Macerata ed è tornata per festeggiare la nonna.

Certamente Paolina non dimostra la sua età, e al sindaco Di Lorito ha spiegato di non avere dolori particolari. L'unico acciacco confessato al primo cittadino è la fatica che sente "restando in piedi troppo a lungo".