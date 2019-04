D'Ambrosio festeggia 30 anni attività

(ANSA) - MORRO D'ORO (TERAMO), 8 APR - Il presidente dell'Atletica Vomano Ferruccio D'Ambrosio ha festeggiato ieri con amici e rappresentanti istituzionali i 30 anni di attività sportiva, prima in qualità di dirigente della locale squadra di calcio, dal 1991 come socio fondatore e presidente dell'associazione sportiva campione d'Italia a squadre (maschile) nel 2010. Da presidente, D'Ambrosio ha facilitato l'avviamento alla pratica dell'atletica leggera e successivamente anche alla danza sportiva tanti giovani della vallata del Vomano, diversi di loro hanno raggiunto risultati di prestigio, in entrambe le discipline. Tra i campioni usciti dall'associazione sportiva l'ex campione del mondo di salto con l'asta Giuseppe Gibilisco, il marciatore Fortunato D'Onofrio, il velocista Mario Andre' Bassani, e gli abruzzesi Antonello Petrei e Mario Fattore, e i fratelli Gianluca e Gianmarco Tamberi.

Altri due titoli nazionali negli assoluti di corsa su strada 2005, e quello junior di corsa in montagna nel 2006.