Sisma L'Aquila: Figc, 1' raccoglimento

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in occasione del decennale del terremoto dell'Aquila, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel prossimo fine settimana per commemorare le 309 vittime del sisma e in ricordo di tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l'Italia.