Falconiere Granati, dimostrazioni volo in territorio urbano

(ANSA) - PESCARA, 4 APR - "La falconeria è sì una forma storica di caccia, ma gli animali vengono utilizzati per le dimostrazioni di volo, e non per gli spettacoli: inoltre vengono svolte in territorio urbano e non come indica il dottor Pellegrini in territorio protetto o area speciale, autorizzati dal Comune di Calascio che vede in questa attività un ottimo mezzo di attrazione turistica nonché educazione ambientale". A replicare alla Stazione ornitologica Abruzzese (Soa) è il noto falconiere abruzzese, Giovanni Granati.

"Le dimostrazioni vengono effettuate con rapaci non addomesticati alla predazione - aggiunge - ed esenti da ogni problematica sanitaria. La falconeria in questa epoca è considerata un importante mezzo di comunicazione ed educazione al rispetto degli animali selvatici, vista la rarità con cui è possibile osservare gli animali in ambiente selvatico e di interesse sociale, in quanto è utilizzata anche per la risoluzione di problematiche sanitarie indotte da piccioni ed altri animali invasivi. Lo studio condotto in America è la dimostrazione di questi intenti e ciò che ha scritto il presidente Soa credo sia un'erronea interpretazione distorta da altri scopi". Granati si trova attualmente in America, impegnato in un tour che lo ha già visto impegnato in numerosi stati per la formazione e la condivisione di un'innovativa tecnica di allenamento dei rapaci che unisce la storia e le tradizioni alle moderne tecnologie, trovando la giusta connessione tra la falconeria e la reintroduzione dei rapaci. (ANSA).