Pedaggi: Strada Parchi, senza Piano aumento tariffe del 19%

(ANSA) - BUGNARA (L'AQUILA), 3 APR - "Se non verrà approvato il Piano economico-finanziario entro il 30 giugno, e non credo che lo sarà visto i tempi che stanno scorrendo, si riproporrà il problema dell'aumento tariffario". Lo ha detto l'amministratore delegato di Strade dei Parchi Cesare Ramadori al termine dell'incontro avuto questa mattina con il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.

"Ci hanno riportato alle tariffe del 2017 togliendoci l'aumento del 2018 e quello del 2019, pari a circa il 19%, senza nemmeno dirci grazie- ha proseguito Ramadori - Abbiamo fatto ricorso al Tar contro la decisione del ministero e ripeto, se la situazione non sarà risolta entro il 30 giugno le tariffe delle autostrade sotto il nostro controllo aumenteranno del 19 per cento".(ANSA).