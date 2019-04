Marsilio riceve ambasciatore Francia

(ANSA) - L'AQUILA, 2 APR - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi, in visita di cortesia, l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, accompagnato dalla consorte. Un incontro proficuo, nel segno della grande amicizia e vicinanza tra l'Abruzzo e la Francia, in cui è stato posto l'accento sui rapporti sempre più stretti con le imprese francesi, alcune delle quali già operano sul territorio, sui programmi d'investimento, su scambi commerciali e culturali. In particolare, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni a livello di produzione industriale e scientifica. E' emersa la volontà di intensificare ulteriormente la già proficua collaborazione in campo culturale, accademico e di ricerca e nei settori legati all'economia e allo sviluppo. Nel pomeriggio l'Ambasciatore visiterà la chiesa Santa Maria del Suffragio, duramente danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009 e restaurata grazie ad un generoso contributo della Francia.