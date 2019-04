Naiadi: Giunta Abruzzo, ok proroga tre mesi a Progetto Sport

(ANSA) - PESCARA, 1 APR - Nel corso della riunione odierna la Giunta regionale ha approvato la proroga d'urgenza della concessione alla Progetto Sport Gestione Impianti per le piscine 'Le Naiadi' di Pescara. Si tratta di una proroga di tre mesi in attesa che il Tribunale fallimentare e il Tar si pronuncino, dando anche mandato agli uffici di relazionare sullo stato dell'arte delle gare in corso. (ANSA).