Intimidazione a responsabile Pnalm

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 1 APR - Una testa di agnello scuoiata e un messaggio intimidatorio indirizzato ad Andrea Gennai, responsabile del servizio tecnico del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, sono stati trovati questa mattina sull'inferriata di recinzione dalle dipendenti del Centro Natura del Parco di Pescasseroli (L'Aquila). "Gennai pezzo di m....

tornatene a Siena dai tuoi figli o va a finire che noi demoliamo te!". "La scritta contiene un esplicito riferimento alle demolizioni e, pertanto, non si tratta né di una bravata, né di una minaccia generica o personale - si legge in una nota ufficiale diramata dallo stesso Ente - E' un chiaro riferimento alle attività di repressione di abusi messe in atto dall'Ente, che prende di mira il responsabile dell'ufficio direttamente impegnato nei procedimenti". Dopo il ritrovamento, le dipendenti hanno allertato il servizio di sorveglianza e sono stati chiamati i carabinieri che hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso.