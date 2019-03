Via a semifinali del Rally Italia Talent

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Finalmente ci siamo, tutti in pista con le semifinali dell'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki.

E' iniziata questa mattina la sfida del primo gruppo di piloti e dei navigatori ammessi alla semifinale delle 6^ edizione del Grande Fratello dei motori sul Circuito di Ortona (sabato e domenica sarà il turno degli altri 2 gruppi). Si è arrivati al penultimo appuntamento del 2019 dove si decideranno i finalisti che si giocheranno le gare premio in palio della sesta edizione che ha riscosso un successo senza precedenti. I 9.000 iscritti confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di correre una gara di rally gratuitamente. Il tutto con lo slogan #rallypertutti e 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo. Grande interesse per la prestigiosa partnership con Generali Italia, mentre è strategica la presenza dell'Aci del presidente Sticchi Damiani. La Finale nei giorni 18, 19 e 20 aprile in terra veneta all'autodromo di Adria.