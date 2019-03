Pugilato: Clemente Russo torna sul ring

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 29 MAR - L'olimpionico e campione del mondo di pugilato Clemente Russo gareggerà domani, sabato 30 marzo, al palasport di Lanciano per l'incontro Italia-Francia, fissato alle 20; incontrerà, su cinque round, Mourad Aliev.

L'evento è stato presentato al Comune di Lanciano. Il boxeur casertano, supermassimo, ha annunciato che nei prossimi mesi cercherà la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per raggiungere il record, assoluto per un pugile, di cinque olimpiadi consecutive. "Sto lavorando sodo per questo obiettivo - ha detto Russo - La qualificazione è più dura che vincere una medaglia d'oro". Russo ha già vinto l'argento a Pechino e a Londra. Di Mourad Aliev dice: "E' un giovane pugile ostico, scaltro e scomodo che ha avuto molti buoni risultati".

Complessivamente gli incontri tra i partecipanti saranno undici.

Alla presentazione di 'Boxing night Italia vs Francia' erano presenti anche l'assessore allo Sport del Comune di Lanciano, Davide Caporale, e l'organizzatore Biase Di Tommaso.