Appello Wwf per l'Ora della Terra

(ANSA) - PESCARA, 29 MAR - Per l'"Ora della Terra" sabato 30 marzo il Wwf organizza attività plastic-free con volontari per liberare le spiagge da plastica e rifiuti. "La pulizia - spiega Luciano Di Tizio, delegato Wwf Abruzzo - avviene a mano per evitare di danneggiare la vegetazione litoranea e i nidi di fratino, in queste settimane già presenti, ma anche per selezionare il materiale, portando via plastica e rifiuti e lasciando rami e alghe che forniscono rifugio e alimentazione alla microfauna". A Martinscuro (Teramo) appuntamento alle 9, stabilimento 'La rosa blu'; a Roseto degli Abruzzi (Teramo) ore 9.30 stabilimento 'Lido d'Abruzzo'; a Pescara ore 9 ingresso lato mare Lega Navale; a San Vito Chietino (Chieti) ore 10 molo lungomare di Gualdo. "L'Ora della Terra è un grande segnale di attivazione contro i cambiamenti climatici - dichiara Dante Caserta, vicepresidente Wwf Italia - Invitiamo gli abruzzesi ad aderire alle iniziative su www.oradellaterra.org, anche spegnendo simbolicamente le luci di casa dalle 20.30 alle 21.30".