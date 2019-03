Taglio oleandri a Montesilvano, Comune 'intervento valutato'

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 28 MAR - "L'amministrazione comunale di Montesilvano non può che ribadire quanto già detto e cioè che tutte le attività sulle piante nel nostro Comune vengono realizzate dopo l'autorevole parere del nostro agronomo, Francesco Cellini, vicepresidente dell'Ordine degli agronomi e dei dottori forestali della provincia di Pescara. L'intervento è stato a lungo valutato dall'ufficio tecnico, che trova le sue motivazioni in ragioni tecniche e scientifiche". E' quanto si legge in una nota del Comune in merito al taglio degli oleandri.

"L'amministrazione è da sempre molto attenta al verde pubblico, è stata promossa un'attività di potatura di pini che non erano stati toccati da quasi 20 anni. I casi di cronaca recente, in altre città o a Roma, dove la mancata manutenzione ha provocato danni ad auto e a persone, fanno facilmente comprendere come non si possa sottovalutare il problema".

"E' un'operazione tecnica che ha una finalità precisa, puntualizzò il 5 marzo scorso Francesco Cellini, consulente del Comune, quella di ringiovanire gli arbusti. Niente altro. Dopo il taglio gli oleandri emetteranno nuovi germogli basali, che potranno essere meglio gestiti, con opportune potature ed emetteranno fiori, sin dalle parti basse delle stesse. La scelta di effettuare un taglio basale, con arrotondamento dei cespi - prosegue la nota del Comune di Montesilvano - è una pratica consolidata, attuata sia nel settore del verde ornamentale sia in ambito selvicolturale, tale da migliorare il rigoglio vegetativo e facilitare le successive pratiche di gestione ordinaria. Si ribadisce che, sotto l'aspetto estetico, nell'arco di alcune stagioni vegetative, si tornerà ad avere una siepe continua, più rigogliosa e soprattutto fiorente, sin dalle parti basse, senza la problematica dei monconi di germoglio disseccati, che possono costituire un pericolo".

"La gestione degli alberi, arbusti e manti erbosi, si fonda su basi tecnico-scientifiche, frutto di studi e operazioni empiriche sul campo, affidate a tecnici e operatori qualificati del settore, riconosciuti e accreditati a livello nazionale e internazionale" conclude la nota. (ANSA).